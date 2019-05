Party People - Wavey Cartel en Beau Zwart

Wavey Cartel

"Mannelijke dj's krijgen meer kansen dan vrouwen. Ze werken gewoon meer samen", zegt dj Jacqueline Monteiro. Dus besloot ze met een aantal vriendinnen die ook wilden dj-en te gaan samenwerken. Het resultaat: boeking- en artiestenbureau Wavey Cartel, bestaande uit alleen maar vrouwen.

"Op het hoofdpodium staan vanavond bijvoorbeeld gewoon geen vrouwen," zegt Zoë de Wit. "Dat zou fifty-fifty moeten zijn." Dankzij Wavey Cartel werden de afgelopen jaren de clubs inderdaad steeds vrouwelijker en had de ploeg een vaste avond in Worm en Now&Wow. Momenteel is de groep even 'on break'.

Beau Zwart

De piepjonge producer en dj Beau Zwart begon z'n carrière met het draaien van zijn eigen muziek op schoolfeestjes. Hij is trots op de nieuwe lichting Party People. "Veel mensen geven hun eigen feestjes met hun eigen sound." Zwart ziet dat er in Rotterdam steeds meer ruimte is voor experimentele muziek, al blijft de concurrentie moordend: "Iedereen wil wel dj zijn."

Krassende platen, trillende dansvloeren en overstuurde drumcomputers. In Party People volgen we zes sleutelfiguren van de Rotterdamse undergroundscene van eind jaren tachtig en begin jaren negentig, toen Rotterdam een belangrijke stad in de dance, house, gabber en hiphop was. De uitzending is zondag om 17:20 uur te zien op TV Rijnmond.

De expositie Party People in Museum Rotterdam is nog te zien tot eind juli.