Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 10 mei

In deze uitzending waren we bij een bijzonder transport over de Nieuwe Waterweg. Een constructie van vijftig meter hoog werd van Schiedam naar Zeeland verscheept. Daar moet het deel gaan uitmaken van een windmolenpark. Ook reden we mee met berger Frans Bul, die sinds 1 april op één van de standby-plekken staat die Rijkswaterstaat heeft ingericht om sneller ter plaatse te zijn bij pech of een ongeval.