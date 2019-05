Gouka in FC Rijnmond over nieuwe technisch directeur bij Feyenoord: 'Ze nemen alle tijd'

Gouka in FC Rijnmond: 'Geertruida tekent nog niet bij, of helemaal niet'

AD-journalist Mikos Gouka was vrijdag te gast in FC Rijnmond. Hij schoof aan naast presentator Etienne Verhoeff, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en Geert den Ouden. Tijdens de uitzending ging het over de rol van Martin van Geel bij Feyenoord.

AD-journalist Gouka weet dat Feyenoord bezig is met het zoeken van een nieuwe technisch directeur. "Maar ze nemen alle tijd. Met het oog op volgend seizoen vinden ze zelf dat Van Geel nog lang in dienst is en de lopende zaken kan afhandelen. Of dat wenselijk is natuurlijk de vraag.

Van Geel is natuurlijk wel iemand die met hart en ziel tot de laatste dag zal werken. Dat zit in zijn karakter. Hij is bijvoorbeeld bezig met Lutsharel Geertruida. Die tekent nog niet bij, of misschien wel helemaal niet.

Maar hij blijft de lopende zaken doen en ondertussen zoekt Feyenoord verder. Ze zijn er mee bezig", doelt Gouka op het aanstellen van een nieuwe technisch directeur. "Maar ze hebben niet het idee dat het binnen drie weken geregeld is, omdat er toch een technisch directeur zit."

