De slagbomen van de Botlekbrug op de A15 zijn vrijdagavond door een vrachtwagen aangereden. De weg werd daardoor in beide richtingen afgesloten. Een monteur is onderweg.

Ook het scheepvaartverkeer had last van de stremming. Rond 18:45 uur mocht het verkeer de brug weer over, al was de slagboom nog niet gemaakt.