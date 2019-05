Vlierbloesemchampagne voor Moederdag

Het recept voor de vlierbloesemchampagne uit Chris Natuurlijk van 11 mei is van Jet Manrho naar een idee van Maidie van den Bos van de Bloesembar in Rotterdam.

Vlierbloesemchampagne maak je zo:

Pluk de bloemen van de vlierbloesem

Doe ze in een fles bruisend mineraalwater

met kleine maantjes citroen

Een nacht laten weken



De volgende dag door een (thee)doek zeven: de blaadjes er uit

Citroen eruit



Pluk ook nog wat andere mooie lekkere bloemen, zoals

maartse viooltjes, wilde meidoorn, vlierbloesems.

Maak hier ijsklontjes van.



Klaar om te serveren?

Eerst even proeven: niet zoet genoeg?

Beetje honing of agavesiroop toevoegen

Serveer in een champagneglas met de fleurige ijsklontjes