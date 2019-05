Koken met Geus aflevering 12: Johan Voskamp

Voskamp sprak met Geus tijdens het koken over zijn avontuur in Polen. "Ik weet nog heel goed dat ik in de bus terecht kwam met alle spelers. Toen dacht ik echt: ik zit nu echt in een busje vol met Polen, ik ken de taal niet en waar gaan we naar toe? Je denkt wel eventjes: waar ben ik beland? Maar: er zijn daar ook leuke mensen."

Voskamp had met met Geus ook over de eventuele clash tussen zijn oude clubs: Sparta en Excelsior.

Bekijk hierboven de volledige aflevering van Koken met Geus.