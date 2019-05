Dames TPP winnen eerste play-off om het landskampioenschap

Nikki de Roest, Jennifer Oliviera en Bianca Troost maakten de goals voor de Rotterdammers.

In de zestiende minuut kwam TPP op voorsprong in Groningen. Nikki de Roest was trefzeker: 0-1. Met die stand gingen de ploegen rusten.

Met nog zo'n zeven minuten te gaan wist Jennifer Oliviera de wedstrijd in het slot gooien, door de 0-2 te scoren. Bianca Troost scoorde vlak voor tijd ook nog de 0-3.

Door de overwinning komt TPP op een 1-0 voorsprong in de Best of Three-serie om het landskampioenschap. Volgende week vrijdag wordt het tweede duel gespeeld in Rotterdam.