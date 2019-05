RTV Rijnmond zendt herdenking bombardement live uit

Bij het bombardement, dat nog geen kwartier duurde, kwamen destijds naar schatting 650 tot 900 mensen om het leven. Zo'n tachtigduizend mensen werden dakloos.

Plein 1940

Op Plein 1940 is de jaarlijkse herdenking van het bombardement bij het monument 'De Verwoeste Stad' van Ossip Zadkine. Onder meer het Marinierskapel van de Koninklijke Marine, stadsdichter Dean Bowen en burgemeester Aboutaleb zijn aanwezig.

Tussen 13:29 en 13:39 uur luiden de kerkklokken binnen het gebied dat 79 jaar geleden op dat tijdstip door het bombardement werd verwoest. Ervoor wordt vanaf 13:27 uur twee minuten stilte gehouden.

De uitzending over de herdenking begint om 12:45 uur en is te volgen op TV Rijnmond en Rijnmond.nl. De presentatie is in handen van Suzanne Mulder.