Stichting Barka: 'Polen nog steeds uitgebuit'

Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen hebben soms nog steeds te maken met uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden, vertelt Stichting Barka. Deze organisatie is sinds 2013 in Rotterdam actief en biedt steun aan migranten uit Midden - en Oost-Europa. De stichting helpt als er problemen zijn met contracten, huisvesting of als iemand dakloos is geraakt. Ook regelt de stichting de terugreis als een arbeidsmigrant terug wil naar Polen, Bulgarije of Roemenië.

Jaarlijks ondersteunt Barka in Rotterdam 200 mensen en dat aantal is al een tijdje hetzelfde. "Dat sommige migranten geen Nederlands of Engels spreken, zorgt voor de meeste problemen", zegt directeur Magdalena Chwarscianec. "Het lukt ze bijvoorbeeld niet om een verzekering te regelen of er is onduidelijkheid over een contract."

Een ander groot probleem volgens Barka is dat uitzendbureaus bij de arbeidscontracten ook de huisvesting regelen. Dat klinkt ideaal, maar in de praktijk betekent dat betekent dat iemand met een tijdelijk contract voor bijvoorbeeld drie maanden na die periode z’n werk én onderdak kwijt is.

Zo kon het volgens Barka gebeuren dat de afgelopen winter 50 Midden – en Oost-Europeanen in Rotterdam op straat zwierven omdat ze geen werk en huis meer hadden. Ze hielpen in december bijvoorbeeld bij het inpakken van kerstpakketten, maar vanaf januari was er geen werk meer. Vaak hadden ze ook psychische problemen. Barka heeft de meeste van hen kunnen helpen om terug te gaan naar hun eigen land.

