Poolse migrant over uitbuiting: 'Er werden vrieskisten opengezet'

Het leven van arbeidsmigranten uit Oost-Europa in onze regio gaat niet altijd over rozen. Uitbuiting, discriminatie en intimidatie komen geregeld voor. Martyna Zoltowska (23) maakte het als Poolse arbeidsmigrant allemaal zelf mee. Na haar studie psychologie kwam zij bijna drie jaar geleden naar Nederland, als laatste van een compleet gezin.

De vader van Zoltowska vestigde zich tien jaar geleden al in Nederland, kort daarop vertrok haar moeder. Haar geluk kon niet op, want het gezin was weer compleet.

Vrieskisten

Maar de blijdschap was van korte duur. De harde realiteit van de uitbuiting in de Nederlandse kassen sloeg in als een bom toen Martyna begon met haar eerste baantje in een kas. Dat kreeg ze via een uitzendbureau.

"Ze schreeuwden tegen ons", vertelt Zoltwoska over haar werk in de kassen. "We werden achterlijk genoemd. We mochten niet met elkaar praten of naar elkaar kijken. En de vrieskisten werden opengezet. De bazen zeiden dat we door de kou harder zouden gaan werken."

Ontslag

"Dat uitzendbureau behandelde Oost-Europeanen alsof ze niks waard waren. Ze maakten me wijs dat ik nergens anders zou worden aangenomen, omdat de Nederlanders zouden denken dat wij hun banen inpikken. En dat geloofde ik, want ik ben nieuw in dit land. En het geld had ik hard nodig, dus ik liet het allemaal maar gebeuren."

Zo ging de ellende een tijdje door. Pas toen deze werkgever ook tekeer begon te gaan tegen haar moeder besloot Martyna dat het roer om moest. Ze nam ontslag. Dat was makkelijk: een contract had ze toch niet.

Martyna vond vervolgens een nieuwe baan, weer in een kas, maar dan met een wél betrouwbare werkgever. "Het zoeken naar een baan waar mensen me wél op waarde schatten is de beste keuze uit mijn leven geweest."

Daarom heeft ze een boodschap aan andere Poolse arbeidsmigranten. "Dit wil ik aan lotgenoten meegeven; accepteer het niet om behandeld te worden als iemand die minderwaardig is, want er zijn genoeg goede werkgevers!"

