Kunstenaar wil monument voor bedreigde leeuwerik in Rotterdam

Kunstenaar O.C. Hooymeijer wil Nederland wakker schudden met een nationaal monument voor de bijna uitgestorven veldleeuwerik. Als locatie denkt hij aan het museumpark in Rotterdam, meldt dagblad Trouw.

Het monument moet een ode worden aan de zangvogel met de tekst: “Ooit een algemene zangvogel in Nederland. Nu (bijna) uitgestorven.” Het is volgens Hooymeijer, geboren in Vlaardingen, de hoogste tijd dat er aandacht wordt gevraagd voor het verdwijnen van allerlei dieren en planten.

De mannetjes van de veldleeuwerik zijn beroemd om hun spectaculaire zangkunsten: ze klimmen tot grote hoogte om daarna luid zingend naar beneden te vliegen.

Luidspreker

De maquette van het kunstwerk is al klaar. Het monument zal bestaan uit een betonnen sokkel met daarop een naald van 40 meter hoog. Aan de naald bungelt een kunststof vogel die in het rond lijkt te vliegen. In de kunstvogel zit een luidspreker, waardoor het dier op gezette tijden kan zingen. Welke vogel het zal zijn? Een veldleeuwerik natuurlijk.