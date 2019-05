Neem een kijkje bij de molenaar en de reddingsbrigade

Er is geen reden tot verveling dit weekend. Zaterdag en zondag vindt voor de 47ste keer de Nationale Molendag plaats. Tijdens dit weekend zijn molens in heel Nederland geopend voor publiek. Daarnaast openen reddingsbrigades op zaterdag hun deuren om te laten zien wat ze doen.

De Nationale Molendag werd afgelopen jaar bezocht door 125 duizend mensen.

Nederland telt volgens de organisatie De Hollandsche Molen nog ongeveer 1200 molens. Nederland telt vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars die de wind- en watermolens laten draaien.

In de regio Rijnmond zijn onder meer de 't Vliegend Hert in Brielle, De Bernisse Molen in Geervliet en De Arend in Zuidland te bezoeken. Een overzicht van openingstijden van alle molens is te vinden bij De Hollandsche Molen.

Reddingbootdag

Wie niets met molens heeft, kan ook gewoon op pad. Op zaterdag zijn

vijftig locaties van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) open voor publiek.

Tijdens deze reddingbootdag laten de vrijwilligers van de KNRM zien wat voor werk zij doen. Het is mogelijk om mee te varen, al kan dat bij drukte niet worden gegarandeerd.

In onze regio zijn de reddingsposten te bezoeken in Ouddorp, Stellendam, Hoek van Holland en Dordrecht.