Chris Natuurlijk bloeit op!

Chris Natuurlijk staat in bloei met geurende vlierbloesemchampagne, kleurige rododendrons en de wapperende zakdoekjesboom. En de aarde warmt op, maar wapperen helpt niet......Lees hier meer over Chris Natuurlijk van 11 mei.

Het kan niet op in Trompenburg Tuinen.

In de tuin in Rotterdam-Kralingen is het reizend restaurant De Maaltuin neergestreken en kun je eten uit de tuin en uit de buurt. De rododendrons staan in bloei, net zoals de zakdoekjesboom. Bovendien zijn op 11 en 12 mei de Voorjaarsplantendagen, volgens Trompenburg zelf het leukste Moederdag-uitje in Rotterdam. Chris Natuurlijk wandelt met directeur Gert Fortgens door de tuin.

Vlierbloesemchampagne voor Moederdag

Jet Manrho plukt vlierbloesem uit de tuin van haar achterburen. Met toestemming natuurlijk. Voor Moederdag maakt zij vlierbloesemchampagne naar een recept van de Rotterdamse ondernemer Maidie van den Bos van de Bloesembar. Wie zaterdag begint, heeft zondagochtend een heerlijk koel en geurend drankje voor bij het moederdagontbijt.





Je tuin een insectenparadijs

Wie wil dat nu niet, een tuin waar alles bloeit en zoemt? In de minicursus 'Je tuin een insectenparadijs' op donderdag 16 mei in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp, leggen Sjoerd Reinstra en Esther Linnartz uit welke bloemen en planten veel insecten aantrekken en welke insecten er in je tuin kunnen leven. Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje in de bloeiende tuin van Klein Profijt in Oud-Beijerland.

Warme aarde, koel hoofd

Simon Rozendaal houdt het hoofd graag koel. De wetenschapsjournalist uit Rotterdam weigert mee te gaan in de volgens hem verhitte klimaatdiscussie. Chris Natuurlijk spreekt met hem over zijn boek Warme aarde, koel hoofd, kanttekeningen bij de energietransitie.