'Tuintjes zijn essentieel voor insecten en biodiversiteit'

De 5 miljoen tuinen die in Nederland liggen, zien Esther Linnartz en Sjoerd Reinstra als één mooi natuurgebied. Een goede inrichting van de tuin en de plantenkeuze zijn de sleutel tot een gezonde leefomgeving voor insecten.

"Het biedt kansen," stelt Linnartz. Je tuin kan een grote rol spelen in de biodiversiteit. Samen met Reinstra geeft ze op 16 mei een minicursus om te laten zien wat er in je tuin kan groeien en leven.

Het duo maakt zich zorgen over de diversiteit van de planten en de negatieve gevolgen hiervan op dieren. "Als mensen een plant mooi vinden, wil het nog niet zeggen dan insecten er wat aan hebben," zegt Reinstra. "Ook is een plant er niet alleen voor nectar, maar ook voor het voortplanten."

Klimop

Een onderbelichte, maar belangrijke plant is de klimop. Reinstra: "In het najaar, als er bijna niets meer bloeit, dan komen er heel veel insecten af op de klimop. Echt wonderlijk."

De minicursus Je eigen tuin als insectenparadijs is op donderdagavond 16 mei van 19:30 tot 22:00 uur in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp.