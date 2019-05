Duncan Laurence zoekt nog naar juiste act

Duncan Laurence heeft zaterdagmiddag voor de tweede keer zijn songfestivalact gerepeteerd. In de Expo Tel Aviv was het Nederlandse team duidelijk nog zoekende. De zanger mocht drie keer zijn Arcade oefenen en drie keer werd zijn act anders in beeld gebracht en anders belicht.

De zanger uit Hellevoetsluis had een half uur de tijd om zijn podiumpresentatie te perfectioneren. De zanger bleef steeds achter zijn piano zitten en net als dinsdag, toen er voor het eerst gerepeteerd werd, overheersten de blauwe en paarse lichten en waren op de schermen wolkenluchten te zien.

Lantaarn en lasers

De eerste keer had Duncan een soort lantaarn voor zijn piano en keek hij in een fel licht, daardoor was zijn gezicht goed te zien. De camera draaide ondertussen om hem heen. De lasers kwamen er pas bij de tweede keer repeteren bij. Tijdens de derde take zat Duncan juist lange tijd in het donker. De grote witte bol, die dinsdag nog boven de zanger hing, bleef nu buiten beeld.

Achter de schermen was te zien dat het Nederlandse team, met onder anderen regisseur Hans Pannecoucke, tussen de repetities druk aan het overleggen was. Zij zijn er duidelijk nog niet uit hoe Duncans act er donderdag uit komt te zien.