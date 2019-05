Een dichter in 1 minuut: Ko de Kok

Ko de Kok (1981) is beeldend kunstenaar. Zowel in zijn beeldende werk als in zijn gedichten combineert en manipuleert hij zijn beleving van realiteit en fantasie. In zijn rijmende, soms ritmische gedichten staan vervreemdende beeldenstapelingen centraal. Overprikkeld door dagelijkse observaties ontsporen zijn gedachten tot een surrealistisch universum waarin frustratie en smerigheid, samenklontert met goedbedoelde huis- tuin- en keukenwijsheid.Luister mee naar de dichtkunsten van Ko de Kok!