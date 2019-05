34 mensen gevonden in vrachtwagen Vlaardingen

In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 34 mensen ontdekt. Allen lijken gezond en wel, meldt de politie, ook de twee kinderen van 7 en 9 jaar oud.

De Roemeense chauffeur is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensenhandel. De vrachtwagen is aangetroffen bij de ferry naar Engeland.

Er is nog veel onduidelijk over de zaak, zegt de politiewoordvoerder. Zelfs het precieze aantal mensen was voor hem nog niet duidelijk.

Allereerst is gekeken naar de gezondheid van de aangetroffen mensen. Zij worden nu overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt gekeken waar ze vandaan komen en hoe ze precies in de laadruimte van de vrachtwagen terecht gekomen zijn.

De 34 mensen kunnen aangeven of ze Nederland willen verlaten of asiel willen aanvragen.