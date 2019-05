Michael Mols:'Er durven weinig mensen als technisch directeur in te stappen bij Feyenoord'

Feyenoord heeft sinds de aankondiging van het vertrek van technisch directeur Martin van Geel nog geen opvolger gepresenteerd. Oud-Feyenoord spits Michael Mols denkt dat maar weinig mensen als technisch directeur in Feyenoord durven te stappen. Volgens de voormalig international zijn er meerdere redenen waarom een nieuwe technisch directeur niet bij Feyenoord in zou stappen.

"Die mensen kennen het verwachtingspatroon bij Feyenoord maar ook de middelen die ze dan hebben. Ga er maar aan staan", schetst Mols de situatie bij Feyenoord. In de opinie van de spits van Oud-Feyenoord vindt hij dan ook dat Van Bronckhorst maximaal gepresteerd heeft bij Feyenoord. "Het verwachtingspatroon van de supporters is gezien de financiële situatie iets te hoog. Dan heeft Van Bronckhorst er wat mij betreft het maximale uitgehaald. Als je het vergelijkt met Ajax en PSV dan is het heel moeilijk om daartegenaan te boksen."

Mols had graag zondag in De Kuip gezeten. 'Het is dat ik voor De Telegraaf naar Vitesse - De Graafschap moet. Maar het liefst had ik in De Kuip gezeten. Ik had graag bij de laatste wedstrijd van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst willen zijn in De Kuip. Beiden hebben veel betekend voor de club. Dat laten de supporters altijd wel zien en merken."

Bekijk hierboven het volledige interview met Michael Mols