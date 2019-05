Amateurvoetbal: Barendrecht op de rand van degradatie

In de strijd tegen degradatie was BVV Barendrecht dicht bij een belangrijk punt op bezoek in Veenendaal bij GVVV. Het punt ging echter in extremis verloren waardoor degradatie op de loer ligt.

De ploeg van trainer Jack van den Berg kwam twaalf minuten na rust op achterstand door een goal van Soufiane Laghmouchi. In de 90e minuut leek Qjell Krolis een belangrijk punt voor de Barendrechters binnen te slepen, ware het niet dat in de eerste minuut van de extra tijd Sherwin Grot in de eerste minuut van de extra tijd de 2-1 op de borden zette. Barendrecht blijft met negentien punten op de laatste plaats blijft steken. Om 18:00 speelt directe concurrent VVSB tegen het al gedegradeerde Jong Almere City. Mocht VVSB winnen, dan is Barendrecht gedegradeerd.

Heeft sportieve wraak genomen op AFC door met 3-1 te winnen. De Amsterdammers werden vorige week kampioen van de Tweede Divisie, waar Excelsior Maassluis momenteel tweede staat. Na vier minuten opende Vincent van den Berg de score voor de Maassluizenaren. Raily Ignacio zette AFC na acht minuten weer op gelijke hoogte. Toch ging de ploeg van Dogan Corneille met een voorsprong de rust in door een goal van Daan Blij. Na rust scoorde Blij opnieuw, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde. Door de zege staan de tricolores met 60 punten tweede in de tweede divisie.

Overige uitslagen in de tweede divisie:

Jong Sparta – Katwijk 1-0

Derde divisie

In de derde divisie kenden zowel ASWH als SteDoCo een goed weekend. SteDoCo won in Hoornaar met 3-2 van Eemdijk door twee goals van Joran Schröder en één goal van Guytano dos Santos. ASWH mocht in Hendrik-Ido-Ambacht drie punten bijschrijven door een 4-1 zege op Achilles’29. Gilmaro van de Werp en Jesper van den Bosch scoorden voor rust voor ASWH, Nick Slotboom en Peter Verhoeve deden dat na rust.

Door de zege van SteDoCo blijven de Hoornaars achtste. Met 49 punten uit 31 wedstrijden. ASWH staat met 52 punten uit 31 wedstrijden één plekje hoger op de zevende plaats. In de derde periode staat ASWH met 19 punten twee puntjes achter koplopers Quick Boys en Noordwijk op de derde plaats.

Hoofdklasse A

Capelle heeft goede zaken gedaan in de strijd om handhaving in de hoofdklasse A . De Capellenaren mochten op bezoek bij koploper RKAV Volendam en wonnen daar onverwachts met 1-0. Drie minuten na rust maakte Jelle Pollemans de enige goal van de wedstrijd. De zege brengt Capelle naar boven de streep voor play-offs op de twaalfde plaats met 35 punten.

Spijkenisse wist geen punten te pakken op bezoek bij SC Feyenoord. Kies Pier Tol schoot Spijkenisse na acht minuten voorsprong nog op voorsprong, maar in minuut negentien schoot Lucas van Oeveren een vrije trap achter Spijkenisse-doelman Michael Termijn. Kort na de pauze scoorde Feyenoord opnieuw, ditmaal via Ricardo Merrelaar. De genadeklap voor de ploeg uit Spijkenisse kwam 21 minuten voor tijd toen Shabir Isoufi raak schoot voor de 3-1. Door het resultaat daalt Spijkenisse van de twaalfde naar de dertiende plaats in de hoofdklasse. Feyenoord blijft derde met 50 punten uit 28 wedstrijden.

Overige uitslagen uit de hoofdklasse A

DFS – XerxesDZB 5-0

Smitshoek – Swift 1-1