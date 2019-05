Uitslaande brand in Ridderkerkse portiekwoning

De brandweer heeft zaterdag in Ridderkerk twee mensen uit een brandend huis gehaald. Het vuur in de portiekwoning aan de Meester Heemskerkstraat was volgens de brandweer snel onder controle.

Een van de bewoners heeft brandwonden opgelopen bij de brand. Deze wonden werden ter plekke gekoeld bij een brandkraan. Beide bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De man en de vrouw waren tijdens de brand op het balkon gaan staan. Daar heeft de brandweer ze afgehaald met de autoladder.

De brand ontstond rond 19:00 uur, deze was korte tijd uitslaand. De schade in de wonings is dan ook fors. Over de oorzaak van de brand is nog niet veel duidelijk. De brandweer gaat onderzoek doen.