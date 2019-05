SVH zet belangrijke stap in handhaving na winst in play-offs

De heren van SVH uit Rotterdam wonnen in het eigen Wilgenring zwembad de eerste play-offs van BZC uit Borculo. In een hectische wedstrijd trokken de Rotterdammers aan het langste eind door met 14-13 te winnen. Na afloop was coach Marco Booij dan ook erg in zijn nopjes

"We hebben vanavond denk ik een hele goede stap gezet door van BZC te winnen. In de competitie speelden we tegen deze ploeg thuis nog gelijk en uit verloren we redelijk. Dus dit is een enorme opsteker voor het team, daarbij ben ik enorm trots op hoe we gepresteerd hebben vandaag", aldus een zichtbaar glunderende Booij.

Toch liep het niet van een leien dakje bij de nummer laatst van de eredivisie. Een 7-4 voorsprong verdampte binnen no-time. Volgens Booij zat 'm dat in de onwennigheid van het hebben van een voorsprong voor zijn ploeg. "Dan zie je wat ongeloof in de ploeg. Zoiets van: kunnen wij dit? Ja wij kunnen dit. We bleven in het derde en vierde kwart knokken."

Zondag spelen de heren weer tegen BZC om te bepalen wie uiteindelijk wie direct in de eredivisie blijft. De verliezer van het duel zal zich plaatsen voor een play-off met Waterpolo Den Haag om het laatste plekje in de eredivisie.