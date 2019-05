Kiki Bertens wint toernooi in Madrid en stijgt naar vierde plek op wereldranglijst

Kiki Bertens heeft het graveltoernooi van Madrid op haar naam geschreven. Ze versloeg in de finale de als derde geplaatste Simona Halep in twee sets: 6-4 6-4. Bertens (27) stijgt door haar toernooizege naar de vierde plaats op de wereldranglijst, de hoogste ranking ooit van een Nederlandse tennisster.

Voor de Berkelse betekende het haar negende toernooizege en tevens de grootste overwinning uit haar loopbaan. In Cincinnati vorig jaar versloeg ze in de finale eveneens Halep, toen de nummer 1 van de wereld. De Roemeens had in Madrid bij een zege op Bertens de eerste plaats weer kunnen overnemen van de Japanse Naomi Osaka. Dat verhinderde Bertens, die in Madrid geen enkele set verloor.

Bertens bereikte de finale in Madrid voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar verloor ze van Petra Kvitova. Donderdag nam ze in de kwartfinales revanche voor die nederlaag, door in twee sets overtuigend af te rekenen met de Tsjechische.

Op haar eigen spel in Madrid kijkt Bertens tevreden terug. "Ik ben echt heel trots op mijn spel deze week en vandaag in de finale. In het begin was ik even zoekende, maar ik speelde daarna heel solide en slim en heb de punten gemaakt die ik moest maken."

Ze erkent dat ze op enkele belangrijke momenten het geluk aan haar zijde had. "Op 4-3 in de tweede set sloeg ik de bal tegen de netband en raakte de bal Simona", zegt ze over het punt dat daardoor naar haar ging. "Soms heb je ook een beetje geluk nodig. Maar ik ben heel blij hoe ik de partij daarna heb uitgespeeld."

Voormalig proftennisser Raemon Sluiter uit Rotterdam is de coach van Bertens.