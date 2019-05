Van der Weijden doorstaat oefenzwemtocht goed

De oefentocht van langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden door het IJsselmeer is goed verlopen. Onder luid applaus van een grote groep mensen die de zwemmer stonden op te wachten, arriveerde Van der Weijden zondagmorgen iets voor 8.30 uur in Medemblik

De voormalige Dordtenaar was zaterdag aan het begin van de avond vanuit de haven van Medemblik voor een "trainingstochtje'' naar Stavoren vertrokken. Toen hij het Friese stadje had bereikt, zwom hij weer terug naar Medemblik. Door de golfslag moest de langeafstandszwemmer op weg naar Stavoren iets omzwemmen.

De oefenzwemtocht was ter voorbereiding op zijn nieuwe poging komende zomer de Elfstedentocht (200 kilometer) te zwemmen. Van der Weijden wilde vooral kijken hoe het zou uitpakken als hij de nacht in heel koud water doorbrengt. De watertemperatuur van het IJsselmeer is rond de 12 graden.

Een woordvoerster van het team van Van der Weijden meldde dat die test goed is verlopen. Zijn lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) was 37,1 graden. "Die temperatuur ging alleen omlaag toen hij even uit het water ging om snel iets te eten'', aldus de woordvoerster. "Dat stemt dus optimistisch voor de Elfstedentocht. Verder was het fijn dat Maarten nu al zoveel aanmoedigingen kreeg, terwijl het nog maar een oefenzwemtocht was.''

Vorig jaar deed Van der Weijden een poging om de elfstedentocht te zwemmen, maar dat mislukte. De zwemmer kwam na 55 uur en 163 kiloometer totaal uitgeput het water uit. Ondanks de voortijdige finish haalde Van der Weijden ruim vier miljoen euro op voor onderzoek naar kanker. De zwemmer, die in 2008 goud won op de Olympische Spelen, had zelf ooit leukemie.