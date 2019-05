Rotterdamse wetenschapsjournalist: red de aarde, kies vóór kernenergie

Hij staat tussen de klimaatactivist en klimaatontkenner in, zegt Rotterdammer Simon Rozendaal zelf. De wetenschapsjournalist pleit in zijn boek 'Warme aarde, Koel hoofd' voor het gebruik van kernenergie.

De omschakeling ziet Rozendaal alleen nog niet zo snel gebeuren. "We zijn hier geïndoctrineerd met het idee dat kernenergie slecht is."

De aarde warmt op. De mens en de uitstoot van CO2 hebben daar invloed op, zegt Rozendaal. Hij vindt dan ook dat de omschakeling van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energie nodig is. Zonne- en windenergie zijn in zijn ogen geen oplossing.

"Zonne- en windenergie gaan de natuur in de hele wereld aantasten", zegt Rozendaal over onder meer windmolenparken in of bij natuurgebieden. "Die energiebronnen hebben maar een heel klein beetje invloed op het terugdringen van de CO2-uitstoot."

Goed alternatief

Ondanks rampen die wereldwijd zijn gebeurd bij kerncentrales, vindt Rozendaal kernenergie een goed alternatief. "Als het je klimaatprobleem serieus neemt dan kun je niet volstaan met zonne- en windenergie. Dan zul je kernenergie moeten toepassen. Het is geen ideale energiebron, maar een ideale energiebron bestaat niet."

De kans op meer kerncentrales schat Rozendaal klein in. Wat is dan de oplossing? "Maak duidelijk aan universiteiten dat er behoefte is aan nieuwe vormen van energie. We hebben nieuwe accu's nodig, moeten water kunnen splitsen voor waterstof en we moeten CO2 uit de lucht te halen en zien om te zetten in synthetische brandstof."

Zolang er gewerkt wordt aan die nieuwe energievormen, is er een toekomst, denkt de wetenschapsjournalist. De aarde vergaat zo snel niet, meent hij. "Ik denk dat de aarde wel tegen een stootje kan."