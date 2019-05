LIVE: Feyenoord - ADO Den Haag (0-0)

De voorlaatste speelronde van de Eredivisie staat voor Feyenoord volledig in het teken van afscheid. De Rotterdammers zwaaien in De Kuip trainer Giovanni van Bronckhorst uit, terwijl aanvoerder Robin van Persie zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelt.

Sportief staat er voor nummer drie Feyenoord niets meer op het spel tegen ADO. Het afscheidsduel is live te volgen via Radio Rijnmond Sport, dat om 13.00 uur begint met Léon Boele als presentator. Sinclair Bischop is de commentator bij Feyenoord - ADO Den Haag.

Volg hieronder onze liveblog rondom Feyenoord-ADO.



Op TV Rijnmond is er vanaf 13.30 uur ook een extra live uitzending van Sportclub Rijnmond, waarin presentator Frank Stout met (on)bekende Feyenoord-supporters vooruitblikt op de wedstrijd tegen ADO Den Haag.