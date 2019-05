LIVE: Heracles-Excelsior (1-1)

Als Excelsior niet wint in Almelo, kunnen de Kralingers nacompetitie niet meer ontlopen. Het duel begint, net als alle andere eredivisiewedstrijden, zondagmiddag om 14.30 uur.

De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond Sport, waarin ook veel aandacht is voor Feyenoord - ADO Den Haag. Dennis Kranenburg is de commentator bij Heracles - Excelsior. Het duel is ook live te volgen via onderstaande liveblog.

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Mattheij, Matthys, Oude Kotte, Van der Meer; Schouten, Fortes, Koolwijk; Omarsson, El Hamdaoui.

Scoreverloop

4' 0-1 Elias Mar Omarsson

23' 1-1 Adrián Dalmau