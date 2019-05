HET OPKAMERTJE 5 mei 2019

EERSTE UUR

1. Cheerio Holland – Willy Vervoort



CRISIS JAREN DERTIG

2. Halt! – Ibo Bakker & Johan Hoogeboom

3. Morgen gaat het beter – Willy Derby

4. Farmer’s letter to the president – Bob Miller

5. Solidarity forever – The Almanac Singers

6. Geen geld en toch geen zorgen – Eddy Meenk & orkest Max Tak

MOBILISATIE WO 2

7. Dat doet de mobilisatie – Bartoes & Tiny Lavell

8. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan – Lou Bandy

9. Ik ben Kobus Kuch – Bob Scholte

10. Holder de bolder – Piet Muyselaar

TIJDENS DE OORLOG

11. Surrogaat-tabak – Jan de Vries & Maria Zamora

12. Mag ik even je persoonsbewijsje zien – Jetta Starreveld

13. Joodse scholen – Kwatsch

NA WO2

14. Marshall-liedje – Lou Bandy

TWEEDE UUR

CURIEUZE COVERS

1. Time – Holly Wilson

2. My baby just cares for me – Jeff Goldblum & Haley Reinhart

3. Dancing queen – Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox Gunhild Carling

4. Am start war Pearly Spencer – Tom Hagen

DE VLIEGER

5. De Vlieger – André Hazes

6. De Vlieger – Koos Alberts

7. De Vlieger – Zangeres Zonder Naam

8. De Vlieger – Duo Hofmann

9. Vaderlief zweeft langs de hemel – Willy Derby

10. Pappie kom uit die raket – De Oelewappers

11. Radio Gaga – Holly Wilson

12. The more I see you – Peter Allen