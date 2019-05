Van Persie en Van Bronckhorst nemen afscheid met nederlaag tegen ADO

De laatste wedstrijd van Robin van Persie als profvoetballer werd er niet een waar elke Feyenoorder van had gedroomd. In De Kuip, waar ook trainer Giovanni van Bronckhorst afscheid nam van het legioen, werd het 0-2 voor ADO Den Haag.

In de eerste helft kreeg Van Persie verschillende mogelijkheden om te scoren in zijn afscheidswedstrijd. De aanvoerder van Feyenoord kopte onder andere op de paal uit een voorzet van Steven Berghuis. Verder belandde een karakteristieke volley van Oranjes topscoorder aller tijden net naast.

Vlak voor rust verslapte Feyenoord en sloeg ADO toe. Kenneth Vermeer bracht in eerste instantie nog prachtig redding op een kopbal van Erik Falkenburg, maar zag de ADO-speler uit de daaropvolgende hoekschop alsnog binnenknikken.

In de tweede helft werd het niet veel beter voor Feyenoord. De Rotterdammers kwamen op een 0-2 achterstand, nadat Sheraldo Becker een scherpe counter van ADO wist af te ronden. Ondanks het slechte resultaat begon het Legioen Van Persie luidkeels toe te zingen. De aanvoerder werd in de laatste minuut gewisseld voor Dylan Vente, waarbij iedereen in De Kuip de handen op elkaar bracht.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie (65' Jørgensen), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (90' Vente), Larsson (73' Kökcü).

Scoreverloop

42' Erik Falkenburg 0-1

58' Sheraldo Becker 0-2

Volg hieronder onze liveblog rondom Feyenoord-ADO.

Op TV Rijnmond is er vanaf 13.30 uur ook een extra live uitzending van Sportclub Rijnmond, waarin presentator Frank Stout met (on)bekende Feyenoord-supporters vooruitblikt op de wedstrijd tegen ADO Den Haag.