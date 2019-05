Biert is boos over plots opheffen motorverbod

Biert is boos over plots opheffen motorverbod

Vijfentwintig jaar geleden is in overleg met de bewoners van het plaatsje Biert in de gemeente Nissewaard een weekendverbod voor motoren in de zomermaanden ingesteld. Maar nu draait de beheerder Waterschap Hollandse Delta per 1 mei het verbod terug.

Een groep bewoners van Biert is nu bang dat een aantal motorrijders de wegen weer als racebaan gaat gebruiken. "Het waterschap heeft bij de toegangswegen van Biert een 60-kilometerzone gemaakt en wat flauwe drempels aangelegd. Maar wij hebben het idee dat er totaal niet gekeken is of het wel helpt in de praktijk", zegt Lambert Dorssers namens de bewoners.

geen overleg



"En we hebben al zoveel last van het sluipverkeer, vooral vrachtwagens hier", zegt Dorssers hoofdschuddend. Het motorverbod geldt nu op de Polderweg, Ringdijk en op de Biertsedijk. Dorssers: "Maar het ergste vinden we nog wel dat er niet met ons overlegd is".

Waterschap Hollandse Delta zegt dat ze de normale procedures hebben gevolgd en dat ze in dit geval overleg vooraf met bewoners niet nodig vonden. Meerdere bewoners hebben bezwaar ingediend. Dat kan nog tot 30 mei 2019.

De bewoners zijn niet de enigen die zich druk maken. D66 heeft vragen gesteld in de gemeenteraad van Nissewaard. "Als Hollandse Delta naar de bewoners en hun legitieme bewaren luistert, kunnen ze het besluit gewoon weer terug draaien en het verbod weer in stellen", zegt Ellen Slachter, gemeenteraadslid D66 in Nissewaard.