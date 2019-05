Zwaargewonde door frontale botsing N209

Bij het ongeluk waren een moeder en een kind betrokken. Ze zaten in één van de twee auto's. Beiden kwamen er volgens de Veiligheidsregio met lichte verwondingen vanaf. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De auto's reden volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio met behoorlijk hoge snelheid op elkaar in. De voertuigen raakten zo ernstig beschadigd, dat ze niet weggesleept, maar weggetakeld moesten worden.

De N209 is ter hoogte van Bleiswijk in beide richtingen voor politie-onderzoek afgesloten. Het verkeer wordt op die plek over de parallelbaan omgeleid. Hoe lang de omleiding van kracht is, is onbekend.