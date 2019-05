Excelsior wint krankzinnig duel bij Heracles Almelo (4-5)

Luigi Bruins over krankzinnig duel bij Heracles: 'Laatste overwinning kan ik me niet meer herinneren'

Excelsior heeft een krankzinnig duel tegen Heracles Almelo winnend afgesloten. De ploeg uit Kralingen won in Almelo met 4-5. De laatste twee doelpunten vielen in de absolute slotfase. Desondanks zijn de de Kralingers wel verzekerd van nacompetitie.

De wedstrijd begon voor Excelsior uitstekend. Uit een afgeslagen hoekschop schoot Elias Mar Omarsson in de vierde minuut stijlvol binnen. Maar lang kon Excelsior niet van de voorsprong genieten. Adrián Dalmau kon na een fraaie solo, waar hij wat geluk mee had, de bal achter Alessandro Damen werken.

Excelsior kon daarna wel weer op voorsprong komen. Janis Blaswich wilde de bal uittrappen, maar doordat er een verdediger van Heracles in de weg liep, liet Blaswich de bal los en kon Excelsior profiteren. Elias Mar Omarsson kon daardoor de 1-2 maken en dat was ook de ruststand.

Na rust kon Adrián Dalmau in zowel de 51e als 54e minuut tot scoren komen. Daardoor was zijn hattrick dus compleet. Na een uur voetbal werd het zelfs 4-2 voor Heracles. Een fantastisch afstandsschot van Lerin Duarte belandde achter Alessandro Damen. Jurgen Mattheij maakte het daarna wel weer spannend. Hij scoorde uit een hoekschop de 4-3. Dennis Eckert kon één minuut voor tijd daarna zelfs gelijk maken in dit krankzinnige duel.

Elias Mar Omarsson werd uiteindelijk het goudhaantje van Excelsior. Hij maakte in de blessuretijd de 4-5. Daardoor degradeert Excelsior definitief niet direct uit de eredivisie en gaat het de nacompetitie in. Als de Kralingers de huidige zestiende plaats vasthouden, wordt een regioderby met Sparta in ieder geval ontlopen.

Scoreverloop

4' 0-1 Elias Mar Omarsson

23' 1-1 Adrián Dalmau

44' 1-2 Elias Mar Omarsson

51' 2-2 Adrián Dalmau

54' 3-2 Adrián Dalmau

60' 4-2 Lerin Duarte

72' 4-3 Jurgen Mattheij

89' 4-4 Dennis Eckert

90' 4-5 Elias Mar Omarsson