Eigen tribune voor 'Gio' op Varkenoord

"Fantastisch om mijn naam daar straks te zien hangen. Ik hoop dat dit complex voor veel talenten het startpunt wordt om ook ooit zo'n carrière te hebben als wij'', zei Van Bronckhorst in De Kuip, waar hij samen met Robin van Persie na de verloren thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2) afscheid nam van het Legioen. De 44-jarige Rotterdammer bezorgde Feyenoord in vier jaar als hoofdtrainer vijf prijzen, met de landstitel in 2017 als hoogtepunt.

Van Bronckhorst kon zijn tranen niet bedwingen toen zijn kinderen, neefjes en nichtjes met de vijf veroverde trofeeën het veld op kwamen. "Een periode van vier jaar zit er nu op. Ik heb het als heel intens ervaren, met heel veel mooie momenten en ook wat mindere. Succes behaal je met z'n allen: fans, directie, spelers en staf. Ik heb ook echt het gevoel dat we het samen hebben gedaan'', aldus 'Gio', die Moederdag aangreep om zijn oma en moeder die op de tribune zaten nog even toe te spreken.