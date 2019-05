Straatvoetballertjes prijzen de duik van Persie

RTV Rijnmond sprak de jongens, tijdens het afscheid van de Rotterdamse sterspeler. Terwijl hij verloor van Ado Den Haag, droomden de jochies allemaal maar over 1 ding: net zo goed worden als hij. "Natuurlijk had ik nu in de Kuip willen zijn, maar ik moet nog heel veel oefenen dus daarom is het ook goed dat ik hier met mijn vrienden ben," aldus een van de talenten-in-de-dop.

Robin van Persie bracht als kind ook vele uren door op straat, toen nog in de buurt van zijn woonhuis aan de Jaffadwarsstraat.

Zijn beeltenis is onlangs vastgelegd op een grote muurschildering aan het Schuttersveld. Deze week is het werk onthuld, als eerbetoon aan de 35-jarige voetballer die dus vandaag definitief afscheid nam als profvoetballer.

En die duik? Die kunnen ze allemaal navertellen. "Hij kreeg een voorzet van Blind en die kopte hij er toen met een snoekduik in." Op het veld doen ze het maar wat graag na. Moet je natuurlijk wel een goede buikschuiver maken. " Ik deed hem ooit eerder ook na op steen en schuurde toen mijn kleren. Echt dom wel eigenlijk, maar ik vond het mooi voor hem."