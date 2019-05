Van Persie beseft dat er geen volgende wedstrijd meer komt: 'Voelt raar'

Robin van Persie nam zondag in De Kuip afscheid van zijn carrière als profvoetballer. De aanvoerder van Feyenoord verloor met zijn ploeg van ADO Den Haag (0-2), maar keek desondanks terug op een meer dan geslaagde dag.

"We hebben verloren, maar los daarvan was het een prachtige dag",vertelt Van Persie in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop. "Ik ben hier begonnen onder Bert van Marwijk, en om dan ook weer hier te eindigen tegen ADO voelt extra mooi."

"Het voelt wel raar", vertelt Van Persie over zijn laatste wedstrijd. "De afgelopen zeventien jaar kwam er altijd weer een volgende wedstrijd waarin je dingen kunt goedmaken of door kunt gaan in een lekkere flow. Na de wedstrijd tegen AZ kwam het besef er al wel, dat er geen volgende wedstrijd meer komt.. Vooral het toeleven naar grote wedstrijden ga ik erg missen."

Oranjes topscoorder aller tijden wist het net niet te vinden tegen ADO, maar kan daar mee leven. "Ik heb zo door de jaren heen wel af en toe een goaltje meegepakt, dus ik heb er wel vrede mee", vertelt Van Persie, die weet wat hij nu gaat doen. "Ik heb een schema in gedachten, dat ik wel wil blijven sporten. Ik wil geen oud-prof worden met een bierbuik."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Robin van Persie, waarin laatstgenoemde ook nog een dankwoord naar de pers uitspreekt.