Ricardo Moniz over Heracles-Excelsior (4-5): 'Dit is historisch'

Excelsior won zondag met 4-5 van Heracles Almelo. De Kralingers kwamen twee keer op voorsprong, zagen Heracles daarna uitlopen tot 4-2 en kantelden vervolgens zelf de wedstrijd weer. "Dit is historisch: 5-4, negen goals", zegt Excelsior-trainer Ricardo Moniz na afloop.

Moniz was na afloop ook kritisch. "Ons eigen balbezit maakt hen sterk. Ons eigen balbezit mag niet leiden tot balverlies zoals in Den Haag en dat je in de omschakeling geslacht wordt.

Dat kan niet, je organisatie op het middenveld. De ruimte voor de verdediging moet worden bezet. Bij de 4-2 kan hij gewoon vrij inschieten, dat was bij Tapia ook. Dat zijn fouten, die mag je niet maken. Maar deze wedstrijd geeft wel goede moed. Zeker als we tegen AZ nog een goed resultaat halen."

