Van Bronckhorst sluit vier jaar Feyenoord af: 'Achtbaan met mooie en mindere momenten'

Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst namen zondag afscheid in De Kuip. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

"Het was een mooie en intense dag, waarin je vier jaar afsluit met alles wat Feyenoord ademt", vertelt 'Gio'. "Het is een achtbaan geweest met mooie en minder mooie momenten. Ik ben teleurgesteld in het resultaat vandaag, maar ik denk dat de zekere derde plek er ook voor zorgt dat je net niet die paar extra procent kan opbrengen om van ADO te winnen."

Het was voor Van Bronckhorst overigens niet zijn allerlaatste wedstrijd als trainer van Feyenoord. Woensdag staat er nog een uitduel tegen Fortuna Sittard op het programma, maar op de vraag of 'Gio' daar nog zin in heeft: "Nee, op dit moment niet..."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Giovanni van Bronckhorst.