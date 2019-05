Hockeyers Rotterdam sluiten zwak seizoen in stijl af

In het tweede kwart kwam Rotterdam op achterstand na een strafcorner van Garreth Furlong. Tjep Hoedemakers maakte kort daarna gelijk. Later kwam Tilburg, dat play-outs om handhaving moet spelen, weer op voorsprong. Topscorer Jeroen Hertzberger voorkwam echter een blamage.

Voorafgaand aan het seizoen sprak Rotterdam de doelstelling uit om mee te strijden voor de vier plekken die recht geven op de play-offs. Rotterdam werd echter zevende en speelt net als vorig jaar niet in de play-offs.

Intern was het dit seizoen ook onrustig binnen de club aan de Hazelaarweg. Een contributieverhoging en een verplichte donatie van 50 euro per lid moesten de financiële problemen oplossen. Een gedeelte van de leden is het er niet mee eens dat een substantieel bedrag wordt geïnvesteerd in de herenselectie.