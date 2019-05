Auto beschoten in Rotterdam-Zuid

In de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is zondagavond meerdere keren geschoten op een auto. De wagen stond geparkeerd in de Joubertstraat.

Er zouden minstens acht schoten zijn gelost. Voor zover bekend zat er niemand in de wagen. Waarom de auto onder vuur is genomen, is nog niet duidelijk.

Uitgebrande wagen

Kort na het schietincident werd op de Jalonstraat in Rotterdam-Zuid een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken. De wagen had valse kentekenplaten.