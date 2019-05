'Milieuzone Rotterdam levert ruim 4 miljoen euro aan boetes op'

De gemeente Rotterdam heeft sinds de invoering van de milieuzone in 2016 bijna 47 duizend boetes uitgedeeld. Dat meldt De Telegraaf. Rotterdam spant daarmee de kroon van de vier gemeenten waar momenteel een milieuzone is ingesteld.

Sinds 1 januari 2016 mogen personen- en bestelauto's op diesel van voor 2001 de milieuzone in Rotterdam niet in. Ook voor vrachtwagens op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen, geldt het verbod. Een overtreding kost 95 euro. Daar komt nog 9 euro aan administratiekosten bij.

Andere steden met een milieuzone zijn Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Bij elke gemeente gelden andere regels.

Miljoenen euro's

De milieuzone in Rotterdam heeft sinds de invoering zo'n 4,3 miljoen euro opgeleverd, zegt De Telegraaf. Dit is beduidend meer dan in Utrecht, waar tussen 2015 en 2018 30 duizend bekeuringen zijn uitgedeeld (ruim 3 miljoen euro). In Amsterdam staat de teller momenteel op 2,8 miljoen euro aan bonnen.

In Arnhem geldt de milieuzone vanaf begin dit jaar. De eerste maanden is alleen gewaarschuwd, maar sinds vorige maand wordt er bekeurd. Dat heeft volgens De Telegraaf in één maand 1300 boetes opgeleverd.