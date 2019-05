Code rood in Rotterdam om 'horrorplant' Japanse duizendknoop

Van Leeuwen laat verslaggever Maikel Coomans de 'horrorplant' zien op De Esch in Rotterdam

De gemeente Rotterdam kondigt code rood aan vanwege de wildgroei van de Japanse duizendknoop. Deze horrorplant is onuitroeibaar en zorgt voor grote problemen, daar waar hij opduikt. En dat is in Rotterdam op steeds meer plaatsen.