Week van de Slager: 'Het is bijna een uitstervend beroep, dat is jammer'

Het aantal slagers is de afgelopen tien jaar gedaald van 12 duizend naar 2500. Zonde, vindt Theo Pronk van de slagerij aan de Mariniersweg in Rotterdam. "Het is een mooi ambacht. Vroeger zat er op bijna iedere hoek van de straat een slager. Dat is tegenwoordig niet meer. Mensen zijn anders gaan eten."

Om het vak van slager bij kinderen, jongeren en volwassenen aan te prijzen, is deze week uitgeroepen tot de Week van de Slager. Bedrijven grijpen dit aan om klanten te laten zien wat er nodig is om dat stukje vlees op de toonbank te krijgen én om potentiële nieuwe slagers over de streep te trekken.

"We organiseren rondleidingen door de worstenmakerij, we laten zien hoe iets gemaakt wordt en we geven een demonstratie hoe we een varken uitsnijden om tot een karbonade of rollade te komen", legt Pronk uit.

Hybride vlees

Maar hoe interessant is dat beroep van slager tegenwoordig nog, nu steeds meer mensen kiezen voor vegetarisch of veganistisch? "Je zou zeggen dat het bijna een uitstervend beroep is. Dat is jammer", zegt Pronk. Toch denkt hij dat het niet zo ver zal komen. "Maar mensen zullen altijd wel vlees blijven eten. Er zitten toch bepaalde bouwstoffen in voor het menselijk lichaam. Ik denk niet dat we helemaal zullen verdwijnen."

Aan de mensen die minder vlees willen eten wordt bij de slagerij aan de Mariniersweg ook gedacht. "We blijven creatief en willen meedenken. We hebben daarom ook hybride vlees", zegt Pronk. "Dat is niet meer honderd procent vlees, maar zestig of tachtig procent."

Het vlees wordt verder aangevuld met bijvoorbeeld champignons, paddenstoelen, granen of groente. "Zo kan je ook een heel mooi product maken waarbij de klant minder vlees eet en zijn behoeftes stilt wat betreft milieuvriendelijkheid, maar toch lekker eet."