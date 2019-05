Politie Rotterdam onderschept illegale partij boomstamtafelbladen

De politie in Rotterdam heeft vorige week een grote partij tropisch hardhout onderschept. Dat hout is illegaal vervoerd en zeer waarschijnlijk illegaal gekapt in Indonesië, meldt de politie maandag. Het gaat om planken die worden gebruikt voor exclusieve boomstamtafels.

Indonesië heeft een uitvoerverbod op tropisch hardhout. Volgens milieurechercheur Peter Hartog is het importeren en (door)verkopen van dit hout dus strafbaar. "Daarbij hebben wij sterke vermoedens dat dit betreffende hout ook illegaal is gekapt, dus zonder de benodigde vergunningen."

Maakt dat consumenten die denken gewoon legaal een mooie tafel te kopen ook strafbaar? "Dat is lastig", stelt Hartog. "Mensen zijn natuurlijk over het algemeen te goede trouw. En als consument is het lastig te zien of die mooie, hippe tafel van illegaal hout is gemaakt of niet."

Vergunning

De verkoop van dit soort hout is in Nederland alleen toegestaan als het legaal en met vergunning is gekapt. "Het tropische hout wordt in die zin 'beschermd' door middel van een vergunningstelsel, omdat het uit oerbossen komt. Daar zijn er namelijk niet veel meer van over." Het omzeilen van de regels is interessant, omdat illegale kap meer geld oplevert.

De exclusieve houten tafelbladen zijn in beslag genomen en de politie doet nu verder onderzoek. De importeur wordt verdacht van illegaal importeren en verkopen van hardhout. De Indonesische autoriteiten hebben de vergunning van de exporteur voorlopig afgenomen.

Het is niet de eerste keer dat het Rotterdamse milieuteam en de Indonesische politie de krachten bundelen. Zo kon in 2017 een 54-jarige Nederlander worden aangehouden voor illegale handel in koraal en schedels van beschermde diersoorten.