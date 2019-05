Podcast Rijnmond: 'De 2-0 nederlaag tegen ADO is een deken over het feest'

Alle mannen genoten van de persconferentie, die Van Persie na afloop gaf. "Hij is echt een gentleman geworden", zegt Bischop. "Hij bood zelfs zijn verontschuldigingen aan. We nemen afscheid van een prachtig mens. Van twee familiemensen eigenlijk Het was een prachtige dag."

Van Os bestrijdt dat. "Als je met 2-0 van ADO Den Haag verliest, gaat er een deken over het feest heen. Al wordt zijn carrière niet minder mooi door deze nederlaag natuurlijk."

In Podcast Rijnmond wordt verder ook gediscussieerd over de verdere carrière van Van Bronckhorst. Moet hij wel of niet in België trainer willen zijn? En is het gunstig voor Excelsior en Sparta dat zij elkaar waarschijnlijk ontlopen in de play-offs? Luister de podcast hierboven of abonneer je via de links hieronder.

