Fietstour door de provincie voor meer aandacht hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel wordt niet alleen veroorzaakt door traumatisch hersenletsel, maar bijvoorbeeld ook door een beroerte, MS, Parkinson, epilepsie of zuurstofgebrek na een reanimatie. In Nederland zijn er ruim een half miljoen mensen die met de gevolgen hiervan leven.

Hersenletsel on Tour

Hersenletsel on Tour fietst dit jaar voor de vierde keer zes dagen door verschillende provincies, vaak zo'n vijftig kilometer per dag. Een van de deelnemers is Wilco Giessen. Hij kreeg in 2014 een herseninfarct.

"Ik was vier jaar geleden net bezig met revalideren en begonnen met fietsen. Toen zag ik een oproep voor Hersenletsel on Tour voorbij komen. Ik wilde kijken of het voor mij mogelijk was om weer zes dagen in één week te fietsen", legt Giessen uit. "Je fietst niet alleen met elkaar, maar je moet je ook zes dagen met elkaar zien te redden. Slapen, wassen, alles wat erbij komt kijken: je ziet mensen die er meer moeite mee hebben."

Positieve reacties

De reacties op de fietstocht zijn louter positief, zegt Giessen. Niet alleen van het publiek, maar ook van mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben. "We overnachten tussendoor in revalidatiecentra of tehuizen, waar ze de behandeling van niet-aangeboren hersenletsel in hun programma hebben. De mensen die nu aan het revalideren zijn, zien ook dat er in de toekomst weer veel mogelijk is."

Dinsdag staat de laatste dag van Hersenletsel on Tour op het programma. De deelnemers finishen dan, op de Europese Dag van de Beroerte, in Breda. "Die dag hebben we aangegrepen om dat extra te accentueren."