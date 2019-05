FNV Havens doet niet mee aan pensioenacties mei

Rotterdamse havenwerkers in actie in februari.

FNV Havens zegt in een pamflet de gesprekken te willen afwachten. Vorige week was er nog overleg met een groot deel van de werkgevers in de haven. Daar is de vraag neergelegd of de bedrijven met de vakbonden willen optrekken. Het gaat om aandacht voor zwaar werk en het vasthouden aan 66 jaar als pensioenleeftijd. Ook wil de bond met de werkgevers naar de Tweede Kamer gaan om het standpunt uit te dragen.



De werkgevers in de haven hebben deze week overleg om zich uit te spreken over de vragen van FNV Havens. Als blijkt dat werkgevers niet over de brug komen, is er volgens de bond nog genoeg tijd om na te denken over actieplannen.



Op 28 mei leggen de NS en de openbaarvervoerbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de hele dag het werk neer. Een dag later willen de vakbonden ook actie op de werkvloer.

Niet naar rechter

De directie van de RET neemt geen juridische stappen tegen de staking. Het bedrijf zegt in een verklaring: "Ook al begrijpen we de zorgen die deelnemers aan de staking hebben over de opschuivende pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen, we betreuren het ten zeerste dat er is gekozen voor een staking. We hebben dan ook opgeroepen om de reiziger niet een hele dag de dupe te laten zijn maar met andere actievormen te komen. Met een staking trekken reizigers aan het kortste eind, dat kan niet de bedoeling zijn. Helaas is aan onze oproep geen gehoor gegeven."