Tienduizenden euro's aan briefgeld gevonden in auto

De politie hield een snelheidscontrole aan de Reeweg in de Waalhaven in Rotterdam. Daar reden ze ruim zestig kilometer te hard. Tijdens een achtervolging reden ze vervolgens met 210 kilometer per uur over de A4.

Bij Delft crashte de auto en wilden de twee mannen vluchten. De agenten waren sneller en hielden ze tegen. De politieagenten keken raar op toen ze vervolgens zagen dat de vloer van de auto vol lag met briefgeld. Ook het dashboardkastje en de achterbank waren bezaaid met briefjes.

De mannen van 28 en 41 jaar zijn aangehouden. Ze komen uit Straatsburg en hadden zelf ook nog eens duizenden euro's op zak. De auto is in beslag genomen.