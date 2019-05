Minister Slob bezoekt Rotterdamse basisschool voor doven en slechthorenden

Minister Arie Slob van onderwijs bezocht maandag de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam-Zuid. De basisschool biedt onderwijs aan leerlingen die doof of slechthorend zijn.

De minister was te gast in twee klassen en ging in gesprek met ouders van dove leerlingen en een leerkracht. "Hij is erg gezellig", vertellen Doa en Zena uit groep 7/8. "Hij maakte lekker een praatje."

Een minister op bezoek krijgen is natuurlijk wel spannend. "Maar voor mij misschien nog wel erger dan voor de kinderen", geeft juf Margreet Vogelaar toe. "Erg leuk om te zien hoe geïnteresseerd hij was. Hij stelde veel vragen."

De Polanoschool is tweetalig. Dat wil zeggen dat zowel het Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal wordt aangeboden. De leerlingen maken vaak gebruik van een gehoorapparaat of een Cochleair Implantaat, een toestel dat geluid omzet in elektrische trillingen.

Excellente school



Begin dit jaar ontving de school aan de Guido Gezelleweg het predicaat 'Excellente school 2019-2021'. Het is de vierde keer op rij dat de school deze titel heeft behaald.

De kinderen hadden nog wel een verzoek aan de minister. "We willen graag meer tolken op tv bij het nieuws, want we willen graag weten wat er gebeurt in Nederland."