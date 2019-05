Excelsior richt vizier al op de play-offs

Komende woensdag sluit Excelsior de competitie af met een thuiswedstrijd tegen AZ, maar in Kralingen is het vizier nu al gericht op de nacompetitie. Ondanks de 5-4 zege van zondag bij Heracles Almelo is Excelsior definitief veroordeeld tot het spelen van de play-offs om degradatie af te wenden.

Trainer Ricardo Moniz zal tegen AZ dan ook rekening houden met spelers die kleine pijntjes hebben. Lorenzo Burnet en Denis Mahmudov zijn nog altijd geblesseerd en komen zeker niet in actie tegen AZ. Desevio Payne zal dit seizoen sowieso niet meer spelen.

Excelsior staat momenteel 16de en mocht dat na woensdag ook nog zo zijn dan spelen de Kralingers zondag in de halve finale van de play-offs tegen de winnaar van RKC-NEC. Het eerste duel is in een 2-0 zege voor NEC geeindigd. Weet De Graafschap Excelsior nog op de ranglijst te passeren dan speelt de ploeg van Ricardo Moniz zondag tegen de winnaar van Almere City- Cambuur. Die wedstrijd werd 2-2 in Leeuwarden.

Moniz wil zijn elftal de komende week nog vooral op fysiek en mentaal vlak klaarstomen voor de beslissende nacompetitie. Bekijk hieronder het hele interview met Ricardo Moniz, die ook bij het afscheidsfeest van Feyenoorder Robin van Persie was.