Dagboek laatste maanden Van Oldenbarnevelt opgedoken

In het oosten van het land is een dagboek over staatsman Johan van Oldenbarnevelt teruggevonden. Daarin staan de laatste twee maanden van zijn leven beschreven.

Van Oldenbarnevelt was in 1576 Pensionaris van Rotterdam. Voor het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel staat een standbeeld van hem.

Het dagboek is gevonden in de spullen van iemand die was overleden. Tot voor kort wist niemand waar het boekje was. Het werd geschreven door Jan Francken, de kamerdienaar van Van Oldenbarnevelt, en is nu te zien in Museum Flehite in Amersfoort.

Verstopt

"Het zat verstopt in een dikker boekwerk. Al bladerend stuitte het antiquariaat op het dagboek. Dus dat is wel bijzonder", vertelt Paul Baltus namens het museum aan de NOS. Of de eigenaar van het dagboek wist dat hij het had is volgens Baltus niet bekend.

Van Oldenbarnevelt werd precies vierhonderd jaar geleden na een politiek proces veroordeeld en onthoofd. Hij wordt gezien als een van de grootste politici die ons land heeft gekend.