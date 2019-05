Politie neemt wapens in beslag in Rotterdam en Numansdorp

De politie heeft dit weekend vier vuurwapens in beslag genomen in Rotterdam en Numansdorp. Vier mannen en één vrouw zitten vast.

Het eerste voorval van het weekend was vrijdag. Een 28-jarige Rotterdammer belde meerdere keren aan bij een woon-zorgcomplex aan de Henegouwerlaan in Rotterdam. De man, die naar eigen zeggen dronken was, dacht bij een horecagelegenheid te staan. Omdat hij zich niet kon identificeren fouilleerden de agenten hem en doorzochten ze zijn tas, waar een handvuurwapen in bleek te zitten. De man zit vast.

Twee dagen later was het raak in de binnenstad van Rotterdam. Een getuige zag drie mensen in een wagen. Eén van hen zou een vuurwapen hebben. Dat bleek inderdaad het geval. Het drietal uit Rotterdam, twee mannen van 19 en 31 jaar en een 20-jarige vrouw, is opgepakt. Eén van hen bleek ook drugs bij zich te hebben. Het wapen, de drugs en de auto zijn in beslag genomen.

Numansdorp

De andere wapens werden maandag aangetroffen in Numansdorp. Een man die op de Hallinxweg fietste, ging ervandoor toen hij een politieauto zag. Na een korte achtervolging verloor de man een tas die aan zijn stuur hing. Daarin bleken twee luchtdrukwapens te zitten. In zijn fietstassen zat inbrekersgereedschap.

De 32-jarige man kon met behulp van een politiehelikopter en politiehond worden opgepakt in een tuin. Bij hem in de buurt werd munitie en een mes gevonden. Ook hij zit nog vast.